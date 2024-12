Mamá de J Balvin sobre la canción 'Perra': "No sé ni qué decía"

"Yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es... No sé ni qué decía. No lo veía a mi José por ninguna parte", confesó Mery en un programa colombiano al cual fue invitada.

Asimismo, invitó a la gente a no idealizar a las personas solo por ser famosos: "No podemos idealizar a nadie, él tiene sus defectos y sus cualidades. Quizás lo que pasó esta semana no representa a mi hijo, uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó. Mi hijo se equivocó definitivamente, pero yo no necesito hijos perfectos".