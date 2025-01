Horóscopo de Josie Diez Canseco, lunes 25 de octubre

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: La actitud posesiva con el ser amado la está alejando de tu lado, tu comportamiento te separa de la felicidad, intenta cambiar. La inestabilidad económica te preocupa, no malgastes tus recursos, ten cuidado y ahorra. Número de suerte 6.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY .: Hoy te presentarán a una persona que llamará tu atención pero tu actitud indiferente podría evitar un acercamiento, piénsalo. Atrás quedaran las actitudes rígidas que no te permitían trabajar en armonía, disfrutaras de un ambiente agradable. Número de suerte 19.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Día de decisiones, el camino del amor verdadero y de la tentación estarán frente a ti, vence tus deseos y lograras la felicidad. No te sientas frustrado por ese proyecto estancado, tómalo como una experiencia profesional. Número de suerte 5.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Sentirás una atracción fuerte por alguien que conocerás, decidirás llamar su atención, ve despacio o lo alejaras. Los comentarios de terceros son ciertos, no evadas la realidad y empieza a administrar de manera correcta tus recursos. Número de suerte 16.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT .: Hoy tendrás noticias de la persona que te agrada, deja de lado tu orgullo, solo así aclaran los malos entendidos que los distanció. No te involucres tanto en problemas de terceras personas, a la larga solo te causara estrés. Número de suerte 3.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Esa persona que acabas de conocer y que quiere conquistarte no busca nada serio, ten cuidado. Hoy aparecerá una nueva opción de trabajo que alimentara tus esperanzas de un futuro mejor profesionalmente, analízala. Número de suerte 18.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estas siendo inconstante, tu actitud pondría poner en riesgo tu fidelidad, cambia. Has dado mucho de ti por tu trabajo, pero no debes de sobre esforzarte, descansa, para seguir conservando tu estabilidad que has logrado. Número de suerte 9.