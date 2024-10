¿Dónde comprar entradas de Spider-Man 3 hoy 29 de noviembre en Paraguay?

A muy pocos días del esperado estreno de Spider-Man No way home , millones de fanáticos del famoso ' trepa muros ' quieren asegurar su butaca para ser los primeros en ver la película que juntaría a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield .

Sin embargo, muchas personas aún no saben con exactitud a partir de qué día podrán empezar a adquirir sus boletos para el lanzamiento de la nueva entrega de Marvel y Sony .

En Paraguay , para fortuna de los fans, la situación no es muy diferente, ya que la preventa para la producción más esperada de fin de año ha sido anunciada para el mismo día.

Por el momento, Cinemark u otra cadena reconocida de cine no ha especificado cuál será el precio de cada entrada para ver Spider-Man No way home.