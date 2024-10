Tom Holland habría spoileado la aparición de Tobey y Andrew en Spider-Man: No Way Home

A menos de un mes del estreno de Spider-Man: No Way Home , Tom Holland se volvió viral horas antes de lanzarse el 2do tráiler de la cinta, donde Tobey Maguire y Andrew Garfield podría haber aparecido; conoce cómo el actor del UCM habría soleado a los otros Spider-Man en medio de una reacción.

Se sabe, por varios meses Tom Holland se mantuvo en silencio para no delatar ninguna noticias sobre los '3 Spider-Man' que estarían en su secuela, Spider-Man: No Way Home con el Doctor Strange.