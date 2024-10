Arcángel quiere ayudar a la mujer que mató a su hermano en trágico accidente

"Me gustaría ver, hablar con la persona que mató a mi hermano. Porque yo sé que hay millones, cientos de miles de persona con rencor. Yo nunca la he visto, yo no sé quién es. Yo lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo, porque el alcoholismo es una enfermedad", indicó.

En ese orden agregó: "A esa persona, que el 21 de noviembre, que entró por ese carril por la vía contraria, quiero decirle a esa persona que te llevaste... Sabes lo que hiciste cab#%& , pero yo no te odio, ¿por qué? Porque tú y yo sufrimos de la misma enfermedad. Yo lo que voy a hacer es ayudarte. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo sé que esa señora no mató a mi hermano, porque ella dijo ‘me voy a meter aquí y voy a aprovechar esta nota que yo tengo y voy a ver si mato a alguien’. Yo sé que ella no hizo eso queriéndolo hacer. Al igual que yo que no me estrellaba contra todo el mundo queriéndolo hacer".