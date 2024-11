Encuentra la letra 'C' y resuelve el reto visual en 10 segundos

Más retos visuales aparecen cada día. La popularidad de estos desafíos no ha disminuido y son tendencia en redes sociales, así que hoy preparamos un acertijo que pondrá a prueba tu capacidad de concentración para resolverlo en el menor tiempo posible.

Hay que buscar entre 220 letras que aparentemente son iguales, una que es distinta. Solo cuentas con 10 segundos como tiempo límite. Si a pesar de la pista que te dimos no lograste hallar el error en este reto viral, pues no te preocupes ya que más abajo te mostraremos la respuesta.

La letra que no correspondía a este grupo era la "C". Si te costó encontrarlo no hay problema, puede seguir intentando otros retos para mejorar tus habilidades.