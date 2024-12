Hoy no circula 24 de octubre en CDMX y Edomex

El Hoy no circula busca controlar y reducir los niveles de contaminación ambiental en Ciudad México (CDMX) y Estado de México (Edomex). Su ámbito de aplicación también se extiende a Puebla, Hidalgo y Morelos.

Bajo esa línea, el Programa Hoy no circula continúa funcionado en base a dos tipos de restricciones: semanal (de lunes a viernes) y sabatina (solo sábados). "El criterio utilizado para determinar qué carros paran en un día determinado de la semana es el color de engomado o último número de la placa", explicaron las autoridades.

En contextos de contingencia ambiental, las medidas impuestas por el Hoy no circula 2021 se vuelven más severas. Por ejemplo, cuando los niveles de ozono superan los 151 puntos, se activa el Doble Hoy No Circula.