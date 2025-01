Desafío visual: encuentra los 3 lobos escondidos entre los perros siberianos

Este nuevo desafío parte de una similitud propia de la naturaleza entre un lobo y un perro de raza siberiano. Por ello, tenemos una multitud de siberian huskies: los perros de la nieve que con su tamaño y su pelo pueden pasar desapercibidos como lobos, pero no lo son.

Lo que hay que lograr es encontrar los lobos ocultos entre los perros. No es difícil pero requiere de toda nuestra atención. Mirando fijamente, puedes llegar a encontrarlos. La propuesta, como siempre, es hacerlo antes de los 30 segundos.

Vuelve a mirar y cuenta otros 10 segundos. Si los viste, estás entre los más destacados, porque no muchos los hallan en tan poco tiempo. Y si no los encontraste, no te preocupes. Te dejamos la ilustración con los lobos destacados dentro del círculo para que veas dónde es que se escondían. Haz click aquí para verlos.