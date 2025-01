Spider-Man 3: Sony Korea tendría listo el segundo tráiler de ‘No way home’

Spider-Man 3 que será la próxima nueva producción de Marvel Studios , sigue dejando ansiosos a todos sus seguidores, puesto que, estos últimos días del mes de octubre se ha estado rumoreando que el segundo tráiler de la cinta ya está listo para salir; sin embargo, todavía no hay una fecha exacta.

Ante ello, en redes sociales, se hizo viral un video que aparentaba ser un adelanto de la película, pero rápidamente salió a la luz que se trataba de un material hecho por fans y no de uno oficial con Tom Holland.

No obstante, otro usuario compartió una imagen que mostraba una lista de los teasers de algunas producciones que llegarán pronto. Entre ellas, se encontraba la del Trepamuros, lo que quiere decir que la compañía publicaría el adelanto en cualquier momento.

Pese a no tener una confirmación de fecha exacta del lanzamiento, se espera que esta semana, llegue a ser lanzado el contenido visual.

Si bien la compañía Marvel reveló que su fecha de estreno en Estados Unidos será el 17 de diciembre, para México se espera que el lanzamiento sea la misma fecha; sin embargo, no es confirmado por lo que podrá llegar días después.

La sinopsis oficial de Spider-Man: No way home explica que Peter Parker fue desenmascarado y que ahora no podrá mantener sus dos identidades ocultas de la sociedad, por lo que buscará ayuda en Doctor Strange para que todo vuelva a la normalidad.