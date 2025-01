Spider-Man 3: Alfred Molina repite escena de hace 17 años

Cada vez falta menos para ver el estreno de Spider-Man: No way home y ante ello, los fanáticos siguen en la espera de que Marvel Studios y Sony revelen lo que será el segundo tráiler de la película del ‘arácnido’ en donde se espera que aparezcan todos los villanos que ya se ha venido rumoreando.

“Definitivamente estamos tratando de ser ambiciosos”, dijo el director Jon Watts a la revista Empire, la cual dará material exclusivo de la película mañana 28 de octubre de 2021. “¿Qué tanto lo es No way home? Estamos trayendo a algunos villanos familiares de películas anteriores del personaje que, hasta ahora, no han sido parte del Universo Cinematográfico Marvel. Otto Octavius de Alfred Molina (Doctor Octopus), quien amenazó al Peter Parker de Tobey Maguire en Spider-Man 2 de Sam Raimi, es uno de ellos”, comentó.