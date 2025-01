Reto visual: Ubica las dos paletas de Ping Pong sin pelotas en 30 segundos

Ubica las dos paletas de ping pong sin pelotas / Foto: Televisa

Te damos una pista si te quedaste a medio camino: Trata de centrarte en las superficies de las paletas, un par no tendrá en punto blanco (La pelota). Agudiza tus sentidos y no dejes de buscar.

Listo, el tiempo se nos terminó. Esperamos que los colores y decenas de paletas de Ping Pong no te hayan confundido, sin embargo, he aquí la respuesta. Son dos paletas, una azul y otra roja; están justo abajo en el recuadro. Si no las ves haz clic aquí para ver la solución al reto.