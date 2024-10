Reto visual nivel DIOS: ¿Cuántos paraguas no tienen mango? tienes 15 segundos

Un nuevo acertijo visual está causando furor en redes sociales . Se trata de una imagen donde hay decenas de paraguas de diferentes colores. El objetivo de este reto es hallar 2 en específico que son aquellos que no tienen mango . Ten en cuenta que para lograr hallarlos tienes que estar muy concentrado y ser más rápido que te costumbre. Recuerda que la propuesta, como siempre, es de solo 15 segundos.

Si aún no lograste encontrarlos, puedes tomarte unos segundos más . La condición de encontrarlos en 15 segundos no es impedimento para que pases un buen momento. Pero si quieres abandonar la búsqueda, más abajo podrás encontrar la solución.

¿Viste que no era tan complicado? Si no lograste ubicarlos, no te desanimes. ¡Intenta un nuevo reto!