Pasión de gavilanes: Michel Brown se une a las grabaciones de la novela

Sin embargo, no había precisado la fecha en la cual se uniría al rodaje, pero ese día ya llegó y a través de su cuenta de Instagram dio a conocer su incorporación al rodaje de la telenovela con un video en el que se nos ofrece un primer vistazo de cómo lucirá su personaje de Franco Reyes.

Para esta segunda entrega muestra un nuevo look mucho más adulto. Lejos de esa apariencia juvenil que presentaba en la primera parte de la novela, pero conserva su atuendo de vaquero, en el clip se lo puede ver en lo que parecer ser una de las locaciones de grabación.

Medios colombianos señalan que Michel Brown solo tendría apariciones especiales; es decir, no formaría parte de Pasión de Gavilanes 2 como un rol regular, sino más bien como una estrella invitada. Además, revelaron que la historia principal no estaría basada en las hermanos Reyes ni en las hermanas Helizondo, si no en sus hijos.