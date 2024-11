Tom Holland conoció a las estrellas del fútbol en ceremonia del Balón de Oro - Video

Tom Holland , el conocido actor que interpreta a Peter Parker, está en boca de todos, pues la nueva película de S pider Man No Way Home se estrenará en unas dos semanas. Por ello, el actor asistió a la ceremonia del Balón de oro para promocionar su nuevo film y de paso conocer a los mejores jugadores de fútbol del mundo.

Uno de los encuentros que se dio el lunes por a noche en Paris fue entre el actor Tom Holland y el Lionel Messi . Ambos estrellas en su rubro. Pero, eso no fue todo, además de conocer al capitán de la selección argentina se juntó con Kylian Mbappé , Robert Lewandowski , entre otros.

