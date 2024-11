Spider-Man, No way home: Villanos de la película protagonizan nuevos pósters oficiales

Hoy se difundieron nuevos pósters de Spider-Man: No way home , los cuales han despertado la intriga entre el fandom del UCM en redes sociales. Estos nuevos artes promocionales dan un nuevo vistazo al Doctor Octopus, Electro y el Duende verde , 'siniestros' por verse en la nueva cinta.

Los villanos principales sería los protagonistas de estos nuevos artes promocionales: Doctor Octopus, Electro y el Duende verde en sus respectivo trajes para la ocasión, previo al estreno Spider-Man, No way home este 16 de diciembre, y el 15 del mismo mes en algunos cines de Latinoamérica.

Nuevos pósters de Spider-Man: No way home con electro / Foto: Facebook

Nuevos pósters de Spider-Man: No way home con El Duende Verde / Foto: Facebook

Nuevos pósters de Spider-Man: No way home con El Doctor Octopus / Foto: Facebook

