Ver Spider-Man 3: filtran posible encuentro entre Holland, Maguire y Garfield

Spider-Man: No way home es, sin duda alguna, una de las películas más esperadas por todos los seguidores de Marvel , puesto que, en ella podremos ver el regreso de cinco villanos ya conocidos y que conforme a las historietas se los conoce como los siniestros.

En ese sentido, te queremos contar algunos detalles del posible encuentro que tendrá Tobey Maguire , Andrew Garfield y Tom Holland . Si eres un fanático de la cinta, no te puedes perder esta increíble revelación que te dejaremos en las siguiente líneas.

Además, ambas fuentes señalaron que su primer encuentro no será como Spider-Man, sino con sus identidades de civil. Cada uno usará sus dotes científicos para descifrar los misterios del multiverso.

Para más información de Spider Man No Way Home no olvides ingresar a Líbero.pe.