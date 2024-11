Spider-Man: No way home: cinta superó a Endgame en venta de entradas

Spider-Man: No way home empieza a hacer historia previo a su estreno en todas las salas de cine de mundo, y es que, la nueva producción de Marvel y Sony ha logrado batir el récord de entradas vendidas y se convirtió en una de las películas con más preferencia por todos los fanáticos del UCM.

Vengadores: Endgame, la cuarta entrega del grupo de superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel, sumó 80.000 entradas en su primer día de preventa. Pero este no es el único récord que Spider-Man: No Way Home ha arrebatado a la secuela de Infinity War, también en la visualización de su tráiler. La tercera entrega sobre Peter Parker consiguió 355.5 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas. Endgame alcanzó las 289 millones de visualizaciones en el mismo periodo de tiempo.