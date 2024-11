¿Qué está mal en la pintura?: soluciona el desafío viral en apenas 15 segundos

Los retos visuales son excelentes pasatiempos para ejercitar tu mente y pulir tus habilidades visuales como otros miles de retadores ¿Podrás solucionar este acertijo en particular? Haz un intento en breve.

Averigua lo que está mal en la pintura en 15 segundos / Foto: acertijosymascosas.com

¡Tiempo concluido! Resulta que este desafío visual puede ser un verdadero dolor de cabeza, pero con atención puedes resolverlo: las velas del navío están mal posicionadas y no son simétricas, es más, si vamos más allá no deberían tenerlas, pues es un barco a vapor ¿Qué tal te pareció? No olvides compartir tu impresión con los demás