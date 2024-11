Horóscopo de Josie Diez Canseco Averigua tu futuro HOY, miércoles 29 de diciembre

No te pierdas el horóscopo de Josie Diez Canseco de HOY, miércoles 29 de diciembre de 2021 , con las mejores predicciones en aspectos como el amor, la salud y el trabajo. ¿Te chocarás con una persona especial o tendrás inconvenientes en el trabajo? Esas dudas y más te las respondemos en las siguientes líneas.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: No acudas a personas que te dan la razón en todo, no te ayudarán a solucionar tus problemas sentimentales, pide consejos a amigos objetivos e imparciales y te darás cuenta en qué te estas equivocando. Día muy positivo en el campo laboral, tendrás posibilidades de encontrar un nuevo trabajo o de mejorar en el que ya estás. Número de suerte 10.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Te extrañará el trato frío que tendrá hacia ti alguien que te interesa, no te mortifiques, muy pronto descubrirás que con su actitud trata de ocultar sus verdaderos sentimientos y podrás dar el primer paso para romper el hielo. Estás por buen camino laboralmente, no te dejes influenciar por otras personas, porque terminarás dudando de tu desempeño lo que te ocasionaría retrasos. Número de suerte 3.