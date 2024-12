Ver Harry Potter ONLINE: ¿Cómo acceder al especial ‘Return to Hogwarts’?

Ahora, 20 años después, HBO Max decidió juntar a los actores en un especial denominado ‘Return to Hogwarts’, donde no solo veremos a los protagonistas Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) y Emma Watson (Hermione Granger), si no también, estarán aquellos personajes que tuvieron un papel secundario, pero igual de importante.