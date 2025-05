Zachary Pérez, de 42 años, fue arrestado en Miami, Estados Unidos, tras ser acusado de maltratar físcamente a su menor hijastro, un hecho que ha suscitado una indignación en la comunidad. De acuerdo con el informe policial, Pérez enfrenta serios cargos de abuso infantil agravado, que incluyen la perturbadora acción de colocar un collar de perro en el cuello del menor, considerado un acto de extrema crueldad.

Las autoridades están llevando a cabo una exhaustiva investigación para evaluar la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima de apenas 6 años. En esta nota, todos los detalles, según información de medios internacionales, tales como T51 de Miami.

Reportan arresto de hombre por abuso infantil tras colocar collar de perro a su hijastro

Un hombre conocido como Pérez se encuentra en el centro de un escándalo tras ser acusado de abuso infantil, en un caso que involucra a su hijastro de seis años. Según los documentos judiciales, el menor habría sufrido un trato violento que incluyó ser arrastrado, pateado en el estómago y golpeado con una rama durante un lapso de dos días.

El informe de arresto revela que el niño presenta múltiples contusiones en la cara, consecuencia de los golpes recibidos. Ante este caso, la jueza encargada decidió denegar la fianza a Pérez el pasado domingo. Durante su comparecencia ante el tribunal, se le comunicó que enfrenta cargos por abuso infantil agravado, calificado como "gran daño corporal o tortura".

En la audiencia, el acusado solicitó su liberación, argumentando la necesidad de regresar a su trabajo para poder mantener a su familia. "Solo tengo un trabajo al que debo asistir mañana. Si pierdo mi empleo, no podré proveer para mi esposa e hijos", fue la respuesta de Pérez, visiblemente angustiado por la situación que atraviesa.

No obstante, la jueza dejó en claro que no permitirá la liberación de Pérez, afirmando: "No vas a salir de la cárcel hoy. Puedo designar una oficina de defensor público para usted o, si lo prefiere, reprogramar la audiencia para mañana y ofrecerle la oportunidad de contar con un abogado presente".

Jueza consideró "abuso infantil agravado con tortura" lo hecho por Pérez

Durante la sesión, la magistrada no dudóen resaltar la gravedad de las acusaciones que enfrenta el imputado, que incluyen "abuso infantil agravado, con tortura", y decidió mantenerlo bajo custodia sin posibilidad de fianza.

Con evidente preocupación, señaló lo siguiente: "Es horrible que, en esta etapa de la humanidad, sigamos cometiendo actos tan penosos; se me ha hecho un nudo en la garganta".