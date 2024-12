WhatsApp Plus 2022: GUÍA completa para instalar la APK en un iPhone

WhatsApp Plus es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en todo el mundo, incluso tanto como su versión oficial de la empresa Meta (antes Facebook). Ante ello, te mostramos cómo instalarte la nueva APK.

Recordemos que WhatsApp Plus es una versión “vitaminada” de WhatsApp , aunque hay otras muchas versiones no oficiales y se les denominan mods de WhatsApp . Al ser apps modificadas, pueden ocasionar errores y lo que es peor, que sean motivo de expulsión de WhatsApp .

Ante ello, descargar WhatsApp Plus en iOS, no es tan fácil como obtener la aplicación desde la App Store como si fuera otra app ya que se trata de una utilidad que precisamente no se encuentra disponible para el iPhone, aunque sí para Android.