WhatsApp: ¿Qué significa LOL y para que se usa?

"Un amigo mío estaba allí y... había dicho algo tan divertido que me hizo estallar de risa", dijo Pearson. No fue suficiente con escribir ‘jajaja’ en el chat para hacerle saber que me parecía gracioso. Así que, básicamente, en lugar de intentar escribir rápidamente 'Eso me hizo reír a carcajadas', simplemente escribí LOL", manifestó Pearson a una revista hace ya varios años.