WhatsApp Plus: cómo saber si mi cuenta ha sido suspendida

Si bien otras aplicaciones han ganado fama en los últimos meses, WhatsApp sigue siendo la plataforma de mensajería instantánea más conocida a nivel mundial, por lo que muchos usuarios no se imaginan cómo sería su día a día sin poder comunicarse a través de la app.

Lamentablemente, debemos informarte que, en los últimos días, muchos cibernautas han reportado que en WhatsApp Plus les está apareciendo un mensaje donde se les comunica que su cuenta ha sido "temporalmente suspendida".

Sin embargo, en caso desee seguir utilizando WhatsApp Plus solo deberá mantener actualizado el APK por los nuevos mods que podrían aparecer. De esta manera, su cuenta no se cerrará y no perderá los mensajes.