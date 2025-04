California: ICE está deteniendo y expulsando a inmigrantes del sudeste asiático en Los Ángeles

Los inmigrantes que son afectados, en su mayoría, son personas condenadas por un delito tras llegar a Estados Unidos. Esto hace que sean deportadas tras salir en libertad de la cárcel o prisión. En muchos casos, el ICE nunca realizó las deportaciones porque los inmigrantes habían estado viviendo en Estados Unidos por mucho tiempo, esto hizo que sus países de origen ya no los reconocieran como ciudadanos. En el caso de Laos, su país de origen no emite de manera fácil los documentos de repatriación.

Según Los Angeles Times, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) , quien supervisa al ICE, no ha respondido a ninguna de las preguntas sobre el motivo del cambio de política y si es que los países de origen de los inmigrantes aceptarán ello.

Por su parte, Richard Wilner indicó que su firma, Wilner & O'Reilly, en el condado de Orange, ha visto un incremento en las solicitudes de consulta de familiares de inmigrantes detenidos. “En las últimas dos semanas, he recibido más llamadas telefónicas que en los últimos 15 años o más, porque la gente está siendo arrestada”, manifestó.

Además, comentó que no logra entender por qué algunos inmigrantes con órdenes de deportación pendientes están siendo deportados, mientras que otros no. “Se trata de personas con órdenes de deportación pendientes, algunas de las cuales han tenido vidas extraordinarias, han formado familias, negocios y han sido buenas personas. Otras han reincidido”, indicó. “No sé cuáles son los parámetros, porque no todos son detenidos en el registro”.