Test de personalidad: Elige al más tonto y descubre qué tan inteligente eres

Es importante precisar que para esta oportunidad no hay tiempo límite ni respuestas correctas o incorrectas, solo importará lo que puedas descubrir con cada una de las opciones.

Test de personalidad: ¿Quién es el más tonto?

Persona 1: Eres una persona muy abierta y un líder nato. Tu principal problema es que tomas las decisiones muy apresuradamente y no analizas las posibles consecuencias de tus actos.

Persona 2: Sueles ser muy inteligente y sensible tratando siempre de no buscar problemas. No obstante, buscas trasladar tus responsabilidades a los demás. Debes estar más atento y desconfiar más de ciertas personas, ya que hay quienes tratan de utilizarte.