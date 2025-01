¿Ves el periódico?: Solo el 5 % resolvió con éxito el acertijo visual del momento

Los retos visuales tienen el poder de poner a prueba tu mente y agudeza de una forma entretenida. Estos acertijos no dejan de ser juegos que nos retan a resolverlos y ver cómo va nuestra destreza, por eso, continuamente son un éxito en todas las redes sociales.

Este acertijo que te traemos a continuación viene arrasando en internet , consiste en encontrar el periódico escondido en el parque. Eso sí, no te dejes engañar por la bonita imagen de un día soleado, tendrás que fijarte bien en los detalles para encontrar el periódico.

Encuentra el periódico oculto.

Si has conseguido encontrar ya el periódico, ¡Felicidades! Si sigues buscándolo, no te preocupes, te damos una pista: el periódico no está en el suelo. Ahora, tienes solo diez segundos más para encontrarlo y el tiempo empieza ¡Ya!