¿Cómo descubrió el inspector que la mesera mentía? Resuelve este acertijo imposible

Un inspector entró a un restaurante e inmediatamente fue testigo de una acalorada discusión.

- También ordenó carne frita — le decía la camarera, enojada, a un cliente un poco borracho.



- ¡Yo no pedí ninguna carne! — el cliente estaba indignado —. Vine a un restaurante por un par de horas, pero traté de ahorrar, ¡y ahora me pasa esto!



- Está borracho y no recuerda lo que ha pedido durante estas dos horas —continuó enojándose la camarera.



- Pero sabes muy bien que no pudo haber pedido este plato —dijo el inspector—. ¡Acompáñame inmediatamente a la estación de policía!