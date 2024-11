¿Ves la cartuchera perdida en el salón de clases? Tienes solo 10 segundas para encontrarla

Este nuevo reto consiste en hallar algo que se ha perdido dentro de la imagen, si eres de los que ama las búsquedas, entonces no te rindas y comienza a cumplir con el objetivo.

En este salón de clases, hay unos niños y una maestra que al parecer no logra controlar a los pequeños y está tratando de ubicar una cartuchera extraviada que pertenece a uno de sus alumnos. ¿Puedes ayudarle a localizarla?

Fuente: Difusión

Intenta estar brindar toda tu atención a la ilustración, fíjate en todos los objetos que se presentan en cada rincón del aula, no dejes pasar ni uno, pues ahí podría estar lo que tratas de hallar.

Si no has podido dar con la cartuchera perdida, no te preocupes, te mostraremos la respuesta a continuación. Solo el 5% de usuarios que lo han intentando, han podido tener éxito y alcanzar la meta.