Mira las primeras fotos de Sabrina, el remake que alista Netflix

En épocas de remakes y nuevas adaptaciones, el turno le llegó a "Sabrina, la bruja adolescente". Sin embargo, Netflix se ha propuesto a relanzar la sitcom de los 90s, aunque apostando por una temática más oscura y más fiel al cómic original que a la primera vesión de la serie.

"El mundo oculto de Sabrina" (Chilling Adventures of Sabrina) será protagonizada por Kiernan Shipka y la trama tratará sobre las aventuras de la bruja adolescente, la misma que encuentra a la protagonista "luchando por reconciliar su naturaleza dual -mitad bruja, mitad mortal- mientras se enfrenta a las fuerzas malvadas que la amenazan a ella, a su familia y al mundo diurno en el que habitan los humanos".

Además de Shipka, el elenco de "El mundo oculto de Sabrina" incluye a Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson y Bronson Pinchot.

Cabe destacar que Sabrina es un personaje secundario perteneciente al cómic "Archie" y fue, gracias a su popularidad, que fue adaptada a una serie protagonizada por Melissa Joan Hart y que contó con 7 temporadas.

Sin embargo, la serie de los 90s no fue muy fiel al cómic original, fue más un sitcom de comedia que la trama oscura que envuelve a Sabrina, quien en la TV se da cuenta de sus poderes a los 16 años mientras que en el cómic descubre sus poderes mágicos a temprana edad.

"El mundo oculto de Sabrina" se estrenará el próximo 26 de octubre en Netflix.

On Oct 26, "Chilling Adventures of Sabrina" will begin to work its magic on the world. #CAOS NEW PHOTOS: pic.twitter.com/b4XpSxCbb6