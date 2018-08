Conoce los juegos para PS4 que saldrán en los siguientes meses

No solo el FIFA 19 o el PES 2019 son dos de los juegos más esperados por todos los aficionados. Sony ha confirmado que en los próximos meses se lanzarán más de 30 juegos con una temática impresionante para el PS4. No caben dudas de que el 2018 no deja de sorprender y la lista te la dejaremos más abajo.

Juegos para todas las edades y ambos géneros estarán próximamente disponibles en las distintas tiendas de todo el mundo a la venta. Desde los juegos de aventura, mundo abierto, deporte, terror y de todo tipo. Este año se han lanzado varios discos y seguirán saliendo a lo largo de estos meses.

NBA 2k19 es uno de los que más recaudación van a tener tras la venta de LeBron James a los Lakers. En el género de aventura, que es del gusto de todo el mundo, saldrá "Shadow of the Tomb Riader" y "Spider-Man", entre otros. En lo que a lucha libre se refiere, también aparecerá el WWE 2k19. Juegos sensacionales.

Aquí te dejamos la lista detallada con la fecha de lanzamiento. ¿Te los vas a perder?

Shenmue I & II - 21 de agosto

F1 2018 - 24 de agosto

Guacamelee! 2 - 24 de agosto

Yakuza: Kiwami 2 - 28 de agosto

Strange Brigade - 28 de agosto

Firewall Zero Hour (VR) - 29 de agosto

Pro Evolution Soccer 2019 - 30 de agosto

Divinity: Original Sin II - 31 de agosto

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - 31 de agosto

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age - 4 de septiembre

Destiny 2: Los Renegados - 4 de septiembre

V-Rally 4 - 6 de septiembre

Spider-Man - 7 de septiembre

NBA Live 19 - 7 de septiembre

SNK HEROINES Tag Team Frenzy - 7 de septiembre

NBA 2K19 - 11 de septiembre

Dakar 18 - 11 de septiembre

Shadow of the Tomb Raider - 14 de septiembre

Black Clover: Quartet Knights - 14 de septiembre

Spyro Reignited Trilogy - 21 de septiembre

Valkyria Chronicles 4 - 25 de septiembre

Life is Strange 2 - 27 de septiembre

FIFA 19 - 28 de septiembre

Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars - septiembre

Mega Man 11 - 2 de octubre

Fist of the North Star: Lost Paradise - 2 de octubre

Astro Bot Rescue Mission (VR) - 3 de octubre

Assassin's Creed Odyssey - 5 de octubre

WWE 2K19 - 9 de octubre

Call of Duty: Black Ops IIII - 12 de octubre

Disgaea 1 Complete - 12 de octubre

Starlink: Battle for Atlas - 16 de octubre

Battlefield 5 - 19 de octubre

SoulCalibur VI - 19 de octubre

LEGO DC Súper-Villanos - 19 de octubre

Red Dead Redemption 2 - 26 de octubre

My Hero One's Justice - 26 de octubre

Call of Cthulhu - 30 de octubre

Overkill's The Walking Dead - 8 de noviembre

Hitman 2 - 13 de noviembre

Fallout 76 - 14 de noviembre

Wreckfest - 20 de noviembre

Darksiders III - 27 de noviembre

Just Cause 4 - 4 de diciembre