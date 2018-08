Call of Duty: Black Ops IIII - Beta del modo Battle Royale ya tiene fecha de estreno para PS4 [VIDEO]

La privada beta multijugador de Call of Duty: Black Ops IIII (COD: BO IIII), llegó a su fin. Durante unos días, los usuarios de la plataforma de PC (vía Battle.net), PlayStation 4 y Xbox One (en consolas solo con la reserva del juego) tuvieron la oportunidad de probar algunas de las modalidades presentadas por la modalidad competitivas que incluirá la versión final de COD: BO IIII.

Stand your ground when you come to the Spanish countryside.



Welcome to Hacienda, now playable in the #BlackOps4 MP Beta. pic.twitter.com/E3jlDdWJgI — Call of Duty (@CallofDuty) 11 de agosto de 2018

El inicio del programa estaba previsto para septiembre, sin embargo, el día de hoy Activision compartió - a través de su cuenta oficial de Twitter - el mensaje esperado: el 10 de septiembre verá la luz para la plataforma de PlayStation 4. Tanto Xbox One como PC tendrán que esperar: se estima que una semana más.

A pesar que en el video publicado no incluyen un gameplay que permita conocer la versatilidad de la misma así como la calidad de las armas, si llegó a revelar las modalidades: solitario, duo y escuadras.

Secure the bag. 💰



Introducing Heist, an all-new game mode, playable now in the #BlackOps4 MP Beta. pic.twitter.com/arMjJ6lTom — Call of Duty (@CallofDuty) 10 de agosto de 2018

La veterana franquicia bélica también quiere aprovechar el fenómeno de los juegos Battle Royale - Fortnite es el que más le ha sacado provecho - y es por ello que adicionará tipo de juego exclusivo donde los jugadores (cantidad aún pendiente de determinar) ingresarán a un escenario de gran tamaño donde lucharán por la supervivencia. En él, encontrarán vehículos de toda clase para desplazarse por el terreno, armas y otros objetos para el combate.

Fire and take down any target.



The new Hellion Salvo launcher, playable in the #BlackOps4 MP Beta, on August 10th. pic.twitter.com/hFkRreqZdY — Call of Duty (@CallofDuty) 9 de agosto de 2018

EL DATO

La versión final de Call of Duty: Black Ops IIII llegará a las tiendas el próximo 12 de octubre y contará con varias ediciones.