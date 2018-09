'It: Capítulo 2': Filtran la primera imagen de Pennywise [FOTOS]

'It' una de la novelar mas populares en el repertorio de Stephen King, volverá a las pantallas con su segunda entrega llamada, 'It: Capítulo 2'. En las últimas semanas se habían revelado imágenes de algunos protagonistas y lugares del rodaje, sin embargo, Pennywise, el protagonista del la película no figuraba en las fotos hasta unos días atrás.

El diario canadiense, Northumberland News, publicó en su cuenta de Twitter, una imagen en Ontario, donde se produce la segunda parte de la novela, y podemos ver al payaso diabólico, sobre el hombro de una estatua Paul Bunyan. Esta escena aparece en el libro, donde Pennywise, interpretado por Bill Skarsgard, comienza a perseguir a uno de los héroes.

En la primera cinta, Pennywise aparecía cada 27 años para alimentarse de los humanos (sobre todo niños) antes de regresar a su largo sueño. Sin embargo, el payaso se encuentra con un grupo de chicos llamados 'Los Perdedores', quienes le hicieron frente. El villano intentó utilizar sus peores miedos contra ellos, pero los protagonistas se antepusieron, hiriendo al monstruo y obligándolo a escapar.

Esta secuela contará con la participación de James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, James Ransone y Andy Bean como el elenco adulto de 'Los Perdedores', quienes unirán fuerzas para combatir nuevamente a Pennywise.

'It: Capítulo 2' saldrá en los cines en setiembre del 2019.