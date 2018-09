League of Legends: Final en China prepara escenario con el mapa a escala y hologramas

China busca aperturar una nueva forma de atraer jugadores y espectadores para la final de League of Legends: se busca plasmar la Grieta del Invocador en su manera más realista y sería expuesta mediante escala y hologramas.

Esta iniciativa ha sido aplaudida por Riot Games, pues sería la primera región en el Circuito de League of Legends que estrenar dicho objetivo. Además, sería un paso hacia la modernización que busca la compañía estadounidense que busca romper el mercado con la efectividad respecto a la sensación se refiere.

Según reveló - mediante su cuenta de Twitter - el manager de Opitc Gaming, Romain Bigeard, la competición profesional de League of Legends en la zona asiática (LPL) está preparando un mapa a escala que servirá para que los espectadores puedan presenciar las instancias finales del torneo. Los diez campeones - cinco por cada bando - serían recreados en el escenario gracias al uso hologramas.

What the hell is being prepared for the LPL final.... anyone knows more about this? pic.twitter.com/MF7uqbEM33