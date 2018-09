FIFA 19, el nuevo "destruye relaciones" en las parejas [FOTOS]

Desde hoy, 25 de septiembre, ya se puede jugar al FIFA 19 en las plataformas de Xbox, Play Station y PC. Sin embargo, esto no estará disponible para todos sino para los que compraron en 'pre-order', el cual te facilita acceder al videojuego con tres días de anticipación al lanzamiento oficial.

Pues, el juego estará apto para todos desde este viernes 28 de septiembre. Ante ello, diversas cuentas de usuarias en el Twitter lamentan que el FIFA 19 ya esté entre nosotros y claro reflejo de ello se pueden ver en estos casos. "Se rompió mi relación".

"Él es mi novio. No se murió ni nada, pero mañana se lanza oficialmente el FIFA 19 y él ya lo compró hace una semana. Eso significa que si por el Fortnite no me daba bola, ahora por el FIFA menos. Que linda mi relación, se rompió mi relación", se puede leer en la cuenta de Constanza Gatti, una tuitera argentina.

Él es mi novio. No se murió ni nada, pero mañana se lanza oficialmente el fifa 19 y él ya lo compro hace una semana, eso significa que si por el fortnite no me daba bola ahora por el fifa menos. Que linda mi relación, se rompió mi relación. pic.twitter.com/c0w4jtuvqh — ᴄᴏɴsᴛᴀɴᴢᴀ (@constanzagatti) 24 de septiembre de 2018

Cabe resaltar que no es la única usuaria que lamenta que el FIFA 19 esté en el mercado. "Él es mi novio, no se murió ni nada pero mañana sale el FIFA 19 y él ya lo compró. Que en paz descanse mi relación", escribe Digri en su Twitter.

El es mi novio, no se murió ni nada pero mañana sale el fifa 19 y el ya lo compro, que en paz descanse mi relación pic.twitter.com/7o0KjqAVJ3 — D I G R I✊💚 (@Agusdigri_) 25 de septiembre de 2018

El es mi novio, no se murió ni nada, pero esta a punto de comprar fifa 19 y siento que ya lo perdí. 😂 pic.twitter.com/yE0X3inGeK — Lina Martinez (@LinaMartinez_) 25 de septiembre de 2018

Dichas recreaciones vienen generando cientos de comentarios y miles de retweets en dicha plataforma virtual. Lo que sí es cierto es que FIFA 19, mayor apuesta de EA Sports, será una vez más el videojuego más vendido en un segundo semestre.

EL DATO:

La última vez que Lionel Messi fue portada en el videojuego fue en el FIFA 16.