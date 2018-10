McGregor vs Khabib: estrellas de Hollywood asisten al T-Mobile Arena para ver la pelea

Este sábado el T-Mobile Arena es el centro del UFC 229: McGregor vs Khabib y miles de miles de personas no se lo quieren perder. Ante ello, muchos han acudido al lugar para ver la pelea, entre ellos algunos artistas famosos de Hollywood.



Como se aprecia en una foto compartida por la UFC, actores como Chris Pratt se hicieron presentes en el T-Mobile Arena desde las peleas preliminares.

Asimismo, se apreció a otros actores como Matt Damon o Mel Gibson en el recinto en Las Vegas para presenciar la pelea.

The ⭐️s are out tonight ..#UFC229 pic.twitter.com/9SJV1pXpcD