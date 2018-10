¡No la hizo solo! George Forsyth y otros cinco personajes del deporte ganaron elecciones municipales

No solo George Forsyth, ex arquero de Alianza Lima, fue el único vencedor en las elecciones municipales 2018. Junto al ex arquero aliancista, otros cinco personajes ligados al deporte resultados triunfadores en la jornada electoral.

George Forsyth se convirtió en virtual alcalde de La Victoria, por un amplio margen. Pero además también se proclamaron alcaldes en diferentes zonas el presidente de Sport Rosario Eliseo Mautino (Huaraz) y los ex árbitros Víctor Hugo Rivera (Arequipa) y Alberto Tejada (San Borja, distrito de Lima).

Otras dos personalidades deportivas que llegaron a lo más alto en las elecciones municipales fueron el presidente de la Academia Cantolao, Dante Mandriotti, virtual gobernador regional del Callao; y el presidente del Coronel Bolognesi, Fernando Martorell, nuevo gobernador regional de Tacna.

Quienes se quedaron con los crespos hechos en las presentes elecciones fueron el vicepresidente de la FPF, Agustín Lozano, quien no pudo ganar la gobernación regional de Lambayeque; y el ex futbolista Martín Hidalgo, quien no logró su cometido de convertirse en alcalde de La Perla, Callao.

EL DATO

El futbolista Leao Butrón y la boxeadora Linda Lecca postularon como regidores a Lima, pero todavía no conocen los resultados oficiales.