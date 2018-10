Selección peruana: ¿Por qué Gareca eligió a Marco López y no a William Mimbela?

La selección peruana es tan importante para el 99% de los peruanos fanáticos del fútbol que es inevitable la eterna discusión en relación a las convocatorias y a la elegibilidad de uno u otro jugador, más o menos destacado o mediático. Hoy nos referimos a las razones de la, para “algunos” sorpresiva, convocatoria del joven Marcos López, extremo zurdo del Sporting Cristal y la no convocatoria del zurdo William Mimbela de Unión Comercio, con 26 años y 24 goles en las en las dos últimas temporadas.

Para explicar lo anterior, existe la necesidad de tratar de interiorizar el pensamiento Ricardo Gareca, y recordar, además, el equipo de soporte de data con el que cuenta la selección peruana, que trabaja con niveles de detalle y profesionalismo insospechados en la evaluación integral de cada jugador. Por lo anterior, tenemos que decir que el "Tigre" convoca características vinculadas a una idea futbolística colectiva, por encima de méritos individuales. Si no fuese así, en todas las convocatorias debería haber estado Cristian Benavente, jugador de éxito en una liga claramente superior a la peruana como es la belga, y no a un inexperto Marcos López, con 11 partidos en la primera división y solo un gol.

En línea con lo anterior, me atrevería a afirmar que hoy a sus 18 años, Marcos López es el mejor extremo izquierdo del torneo local, combinando velocidad, inteligencia, técnica, manejo natural de los dos perfiles, con gran capacidad para atacar el espacio, para recibir perfilado, para integrarse al juego combinado, para centrar eficientemente, y para recorrer la banda con buen balance ofensivo–defensivo y ha demostrado que puede jugar en uno de los favoritos del Descentralizado. ¿Les suena compatibles las características de López con la idea Gareca? Claro que sí.

Por otro lado, Mimbela, con tal vez con la mejor pegada de remate al gol del fútbol peruano, con espacios propios de las características del torneo Descentralizado y de su geografía, podemos concluir luego del análisis fino, que no exhibe dotes organizativas, maneja un solo perfil, entiende poco el juego, tiene poco juego de combinación y no es capaz de hacer recorridos defensivos compatibles con la idea Gareca. Concluyendo, con Gareca no queremos convocatorias por observaciones de jugadores a niveles superficiales y que juegan más para la tribuna.