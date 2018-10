Juan Carlos Oblitas: "En los últimos años hemos querido ganar a Chile a lo loco" [VIDEO]

La experiencia y sabiduría de Juan Carlos Oblitas es un tema que difícilmente se pueda discutir. Fue el técnico peruano que más cerca nos tuvo de regresar a un Mundial tras acudir a España 1982. Justamente, aquella dolorosa eliminación (por goles) para ir a Francia 1998, se dio ante la selección de Chile en Santiago, en las últimas jornadas de la fatídica Eliminatoria.

Paradojas del destino, ahora como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, el 'Ciego' - así como todos - sufrió las derrotas ante la 'Roja' en la era de Ricardo Gareca tanto por las Clasificatorias así como en las semifinales de la Copa América 2015. El ex estratega del equipo de todos recordó las expulsiones de Zambrano y Cueva ante los sureños.

"Los últimos compromisos con Chile le hemos querido ganar a lo loco y a Chile a cualquier país se le gana jugando fútbol. No se le gana a lo loco. Por ejemplo, en la Copa América de Chile expulsaron a Zambrano, en el partido de eliminatoria de acá expulsaron a Cueva, donde jugamos mejor al fútbol fue en el partido con Chile allá en Santiago, donde le empatamos y parecía que incluso le podíamos haber ganado y Chile nos hace un gol faltando poco", expresó.

"A Chile hay que ganarle jugando al fútbol y punto. Chile, con Rueda, no sabemos si va a seguir probando jugadores o ya va a empezar a poner a los de la 'generación dorada'. Eso no está tan efinido en Chile", añadió.

Pasando a otro ámbito, Oblitas indicó que será muy productivo el aprovechar las fechas FIFA que se avecinan en los próximos meses.

"Nos va a permitir trabajando en dos frentes: uno ver la posibilidad de seguir a jugadores, que amplíen el universo de los mismos para que vengan a la selección y el otro trabajar con miras a la Copa América, que es importante. Porque nosotros tenemos ahora fecha FIFA en octubre y noviembre, y luego hasta marzo del próximo año, hay que aprovechar al máximo estas fechas", detalló.

Finalmente, conjeturó que la falta de madurez en los jugadores peruanos se debe a un tema nacional, es decir, de formación, y que solo , en algunos casos excepcionales, los jóvenes que explotan ganan el lugar que luchan.

"En general demoramos un poco más en madurar. En todo aspecto. y en el fútbol, específicamente, hay una cultura de esperar un poco más al joven salvo que explote, como el caso de Julio César (Uribe), Julio salió y jugaba como si tuviera 30 años, entones no lo sacas nunca. Es así. Son casos excepcionales".

"Hay otros casos que no explotan en la medida que uno quisiera, así de simple. Hay que esperarlos. La Sub-20 de Ahmed lo vi allá en Rusia, hay dos chicos en esa posición de centrodelanteros: Olivares y Zela, no tengamos temor a decir 'sí, todavía no han madurado'".

EL DATO

Además de enfrentar a Chile, Perú enfrentará - en octubre - a Estados Unidos el martes 16 de octubre a las 6:30 p. m.