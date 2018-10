Segunda División: tres equipos pueden ascender según las Bases de este año

Luego del receso originado por las elecciones municipales en todo el país, el torneo de Segunda División ingresa en su recta final con la realización de la fecha 28 que será clave para definir a los equipos que siguen en la pelea por el ascenso.

La Universidad César Vallejo ya está clasificado y es el favorito para apuntarse en la semifinal, pues le sacó siete puntos de ventaja al Carlos Mannucci, con los tres puntos que recientemente le asignaron de un reclamo pendiente ante Alfredo Salinas.

Carlos Mannucci y Cienciano virtualmente ya están los cuartos de final, mientras Alianza Atlético, Juan Aurich, Unión Huaral y Deportivo Hualgayoc aguardan clasificar a la siguiente etapa en una de las tres jornadas restantes.

A diferencia del año anterior, esta vez no solo ascenderá a Primera División el campeón, pues los que finalicen en segundo y tercer lugar de la Segunda División chocarán con el segundo y tercero de la Copa Perú, en un cuadrangular que otorga dos cupos más a la división de honor del fútbol peruano.

TABLA ACTUAL

1.- U. César Vallejo (55 puntos, 25 PJ)

2.- Carlos Mannucci (48 puntos, 24 PJ)

3.- Cienciano (48 puntos, 25 PJ)

4.- Alianza Atlético (42 puntos, 25 PJ)

5.- Juan Aurich (41 puntos, 25 PJ)

6.- Unión Huaral (41 puntos, 24 PJ)

7.- Deportivo Hualgayoc (41 puntos, 26 PJ)

8.- Atlético Grau (39 puntos, 25 PJ)

ETAPA FINAL I: LIGUILLA SEGUNDA PROFESIONAL

(Del 31 OCT al 2 DIC)

CUARTOS DE FINAL

2do vs 7mo (A)

3ro vs 6to (B)

4to vs 5to (C)

SEMIFINAL

1ro vs GAN C (1)

GAN A vs GAN B (2)

FINAL

GAN 1 vs GAN 2

TERCER PUESTO

PERD 1 vs PERD 2

ETAPA FINAL II: CUADRANGULAR EN LIMA

(Del 8 DIC al 16 DIC)

FECHA 1

2do SD vs 3ro CP

2do CP vs 3ro SD

FECHA 2

2do SD vs 2do CP

2do SD vs 3ro CP

FECHA 3

2do SD vs 3ro SD

2do CP vs 3ro CP

EL DATO

Atlético Grau de Piura es el único equipo fuera de las siete primeras posiciones con posibilidad de apuntarse en la fase de Liguilla de la Segunda División.