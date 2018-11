Luis Miguel llegará a Lima: conoce el precio de las entradas de sus conciertos en otros países

Este lunes 5 de noviembre se confirmó que el cantante mexicano Luis Miguel retornará a nuestro país para ofrecer un concierto el 10 de marzo del 2019, llegando en un buen momento de su carrera tras el despegue obtenido por el éxito de "Luis Miguel, la serie", de Netflix.



A través de su Facebook oficial, la productora Kandavu Producciones anunció la llegada de Luis Miguel a Lima el 10 de marzo del 2019, en el Jockey Club.





"La venta de boletos se inicia con una preventa exclusiva este 15 de noviembre y la venta al público en general será a partir del 18 de noviembre bajo una co-produccion local de AA Music Entertainment Group", indicaron.



El concierto de Luis Miguel será en el marco de su gira mundial “México Por Siempre”, la cual tendrá meses después de que se anunciase un show de Diego Boneta, quien encarnó al 'Sol de México' en la serie de Netflix.



Precios de entradas en Ecuador y Chile

Es importante señalar que en redes el 6 y 7 de noviembre habrá preventa exclusiva para el club de fans oficial. La venta al público en general recién saldría el 18 de noviembre.



En redes sociales se ha filtrado la información de que los precios oscilarían entre los 190 (Tribuna) a 911 soles (Zona Incondicionales). Kandavu Producciones no ha realizado confirmación al respecto.



No obstante, puede hacerse la idea de que los precios no serán baratos, ya que para sus conciertos en Ecuador y Chile, las entradas oscilan entre USD 35 y USD 500, así como 20.000 a 250.000 pesos (equivalente a 1,238.05 soles), respectivamente.