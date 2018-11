Estrenos de Netflix: las novedades en series y películas que llegan a la plataforma en Noviembre [VIDEO]

Los usuarios de Netflix celebran la llegada de Noviembre ya que, como es habitual, traerá novedades tanto en series como en películas. A continuación, hacemos un repaso de lo nuevo de la plataforma online.



Sin duda, será un mes que alegará a muchos fanáticos de series. Uno de los retornos más esperados será la llegada de la sexta temporada de House of Cards, en la cual no aparecerá Kevin Spacey.

En tanto, Narcos: México dará a conocer el 16 de noviembre su cuarta temporada, la cual promete emocionar a sus seguidores, pes a no mantener a la mayoría de personajes.

Si eres fanático de Marvel, te alegrará saber que la quinta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. está disponible desde el primer día del mes.



A continuación puede ver las novedades en series y películas de Netflix para este mes.

Serie de Netflix que llegan en noviembre

House of Cards: Temporada 6 (2/11/2018)

Narcos: México (16/11/2018)

The Sinner: Temporada 2 (9/11/2018)

Nicky Jam: El ganador (30/11/2018)

Todo el mundo a la mesa (20/11/2018)

The Last Kingdom: Temporada 3 (19/11/2018)

Westside (9/11/2018)

Super Drags (9/11/2018)

Frontier: Temporada 3 (23/11/2018)

Fugitiva (23/11/2018)

Marvel - Spider-Man: Temporada 1 (1/11/2018)

El método Kominsky (16/11/2018)

1983 (30/11/2018)

F is for Family: Temporada 3 (30/11/2018)

The Judgement (1/11/2018) (Weekly Series)

Greenleaf: Temporada 3 (22/11/2018)

Morir por arte de magia (30/11/2018)

Baby (30/11/2018)

Marvel - Agents of S.H.I.E.L.D.: Temporada 5 (1/11/2018)

Vikingos: Temporada 5 (30/11/2018)

Los chicos sin destino: Dos lunas crecientes (11/11/2018)



Películas de Netflix en noviembre

Las crónicas de Navidad (22/11/2018)

Legítimo rey (9/11/2018)

El calendario de Navidad (2/11/2018)

Al otro lado del viento (2/11/2018)

La balada de Buster Scruggs (16/11/2018)

Un príncipe de Navidad: La boda real (30/11/2018)

Intercambio de princesas (16/11/2018)

HAPPY AS LAZZARO (30/11/2018)

Rajma Chawal (30/11/2018)

Cuenta bloqueada (16/11/2018)

Últimos días en el desierto (15/11/2018)

Perra (1/11/2018)

May the Devil Take You (15/11/2018)

El mundo es tuyo (30/11/2018)

Tortugas ninja 2: Fuera de las sombras (17/11/2018)

La noche anterior (1/11/2018)

The Darkness (3/11/2018)

La maestra Meadows (15/11/2018)

90 minutos en el cielo (30/11/2018)