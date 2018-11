Mira el último trailer de "Dragon Ball Super: Broly" [VIDEO]

La noticia más esperada por los fans. La película "Dragon Ball Super: Broly" tiene nuevo trailer, ya se puede escuchar el tema oficial (Blizzard) y, además, se puede ver en acción a Vegeta como Super Saiyan Dios.

Fue la cuenta de Dragon Ball Super en Twitter la que anticipó este último trailer. "Tenemos algo nuevo para que ustedes vean… Hoy, más tarde", fue el mensaje que se publicó esta mañana.

Horas más tarde, Toei Animation liberó el último trailer de "Dragon Ball Super: Broly", a exactamente una semana de la premiere mundial de la película a realizarse en Tokio Japón.

En el citado trailer, se pueden ver imágenes inéditas de la película como a Vegeta en su transformación Super Saiyan Dios, además de cómo se dará la pelea entre el legendario saiyajin Broly frente a Gokú y Vegeta.

Vale destacar que el estreno de "Dragon Ball Super: Broly" será el próximo 14 de diciembre en Japón mientras que a Latinoamérica llegará en enero de 2019.

Gohan y la fusión saiyajin Gogeta fueron los grandes ausentes en el último trailer de "Dragon Ball Super: Broly".

Got something new for you to see...later today. 🔥 #DBSuperBroly