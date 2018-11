Stan Lee: Las celebridades y sus mensajes tras la muerte del co-creador de Marvel

Hace unas horas, la noticia de la muerte de Stan Lee generó mucho pesar en todo el mundo. El co-creador de Marvel perdió la vida hoy, a los 95 años, según pudo confirmar su hija, Joan Celia Lee, a TMZ. De inmediato, los mensajes de pésame aparecieron en redes sociales, en especial por parte de las celebridades con las que compartió trabajo.

Uno de los primeros en postear fue Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool en el mundo cinematográfico de Marvel. “Maldita sea, RIP Stan. Gracias por todo”, escribió el mediático actor.

De la misma forma, Chris Evans, conocido por encarnar al Capitán América, también utilizó sus redes sociales para mostrar su sentir: “Nunca habrá otro Stan Lee. Durante décadas proporcionó tanto jóvenes como viejos con aventura, escape, consuelo, confianza, inspiración, fuerza, amistad y alegría. Exudaba amor y amabilidad y dejaba una huella indeleble en tantas vidas.¡Excelsior!”.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) 12 de noviembre de 2018

El Universo cómics de DC no fue ajeno a la situación y lamentó la muerte de Stan Lee en su cuenta de Twitter: “Cambió la forma en que miramos a los héroes, y los cómics modernos siempre llevarán su huella indeleble. Su entusiasmo contagioso nos recordó por qué todos nos enamoramos de estas historias en primer lugar. Excelsior, Stan”.

He changed the way we look at heroes, and modern comics will always bear his indelible mark. His infectious enthusiasm reminded us why we all fell in love with these stories in the first place. Excelsior, Stan. — DC (@DCComics) 12 de noviembre de 2018

También Hugh Jackman, a quien todos reconocen como Wolverine, expresó: “Hemos perdido a un genio creativo. Stan Lee fue una fuerza pionera en el universo de los superhéroes. Estoy orgulloso de haber sido una pequeña parte de su legado y... haber ayudado a llevar a uno de sus personajes a la vida”.

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 12 de noviembre de 2018

Por otro lado, Robert Downey Jr., quien se ganó el cariño de los fanáticos de Marvel por su papel de Iron-Man, le dedicó unas palabras a Stan Lee en su cuenta de Instagram: “Te debo todo… Descanse en paz Stan...”. Sin duda, el fallecimiento del querido Stan ha afectado los corazones de muchas personas.