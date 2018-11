Netflix: conoce los estrenos de películas y series para Diciembre [VIDEO]

Netflix te trae una amplia variedad de programas para el mes de diciembre, donde podrás elegir el que más se ajuste a tu gusto. Las nuevas series que saldrán en el streaming son 'Neo Yokio: Pink Christmas', 'El Recluso', 'Nailed It ¡Felices Fiestas!', 'Perros de Berlín', 'Outlander – Temporada 3', 'Wanted – Temporada 3', 'El mundo oculto de Sabrina: un cuento inverna'l, 'The Protector, Tidelands', 'Fuller House – Temporada 4', 'Diablero' y 'You'.

En la categoría de películas podrás ver 'La Sirenita', 'El Especialista: Resurrección', 'Querida gente blanca', 'Navidad 5 estrellas', 'Mowgli: Relatos del Libro de la Selva', 'Roma, Star Trek: Sin límites', 'Bird Box: A ciegas', 'Struggle: La vida y el arte de Szukalski', 'Cuando los ángeles duermen', 'La noche de 12 años' y 'El club de los insomnes'.

Para los fanáticos de los documentales tendrán como opciones 'Ayotzinapa: El paso de la tortuga',' The american meme' , 'El proyecto Williamson', 'Springsteen on Broadway' y 'Ellen Degeneres: Relatable'.

Finalmente para la categoría de niños estarán a tu alcance 'Disney Lego Frozen: Luces mágicas', 'PJ Masks: Héroes en pijamas – Temporada 1', 'Supermonstruos: La estrella de los deseos', 'Voltron: El defensor legendario – Temporada 8' y 'Los 3 de abajo: Relatos de arcadia'.