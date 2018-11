Los 10 mejores personajes de Marvel que no fueron creados por Stan Lee [FOTOS]

No todo Marvel fue creado por la magia de Stan Lee, pero la colaboración con otros artistas significó un toque especial de él para todos los demás autores. Stanley Martin Lieber es el guía de los jóvenes que en su momento se mandaron con creaciones que hasta hoy nos tienen muy entretenidos. Aquí te ponemos los 10 personajes que no salieron de él, pero fueron un exitazo:

1) Deadpool:

Wade Winston Wilson, más conocido como Deadpool (adaptado como Masacre en algunas traducciones hispanohablantes), es un personaje ficticio, mercenario, anti héroe que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. Creado por el artista Rob Liefeld y el escritor Fabian Nicieza. Deadpool apareció por primera vez en New Mutants (vol. 1) #98 (1991).

2) Wolverine:

Wolverine, cuyo nombre de nacimiento es James Howlett o 'Logan',​es un personaje ficticio que aparece principalmente en asociación con los X-Men. Es un mutante que posee sentidos afinados a los animales, capacidades físicas mejoradas, poderosa capacidad de regeneración conocida como un factor de curación, y tres garras retráctiles en cada mano. Creado por Len Wein, John Romita Sr. y Herb Trimpe.

3) Spider-Gwen:

Spider-Woman, comúnmente conocida como Gwen Stacy y que utiliza los alias Spider-Gwen, White Widow y Ghost Spider es una superheroína de Marvel Comics que debutó en una portada alternativa de Spider-Verse #2. El personaje fue creado por Jason Latour y Robbie Rodríguez. Su debut fue muy popular, inspirando a una exitosa serie en curso que comenzó en el año 2015.

4) Thanos:

Thanos cómic de ficción en forma de supervillano que aparecen en las publicaciones de la editorial estadounidense Marvel Comics. Creado por el escritor / artista Jim Starlin, el personaje apareció por primera vez en The Invincible Iron Man # 55 (portada de febrero de 1973). Thanos es uno de los villanos más poderosos del Universo Marvel y se ha enfrentado con muchos héroes, incluidos los Vengadores.

5) Ultimate Spider-Man:

Ultimate Spider-Man es un cómic book publicado en el 2000 por Marvel Comics, que narra las aventuras de Spider-Man en una versión moderna, para ganar una audiencia más joven que a veces se dejan intimidar por sus más de cincuenta años de continuidad. Fue creado por los historietistas Mark Bagley y Brian Michael Bendis quienes expandieron el origen clásico de Spider-Man de 11 páginas a un arco argumental de un total de 180 páginas.

6) Capitana Marvel:

Carol Susan Jane Danvers es un personaje ficticio y superheroína que aparece en cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Fue creada por el escritor Roy Thomas y diseñada por el artista Gene Colan, la Comandante Carol Danvers apareció por primera vez como miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Marvel Super-Heroes #13 (marzo de 1968) y debutó como la primera encarnación de Ms. Marvel en Ms. Marvel #1 (enero de 1977) después de que una fusión entre genes humano y extraterrestre Kree le dan poderes sobrehumanos, lo cual ocurrió en Captain Marvel #18 (noviembre de 1969).

7) The Punisher:

Punisher (el Castigador en Hispanoamérica y España) es un justiciero y un antihéroe ficticio del universo de Marvel Comics. Creado en 1974 por el guionista Gerry Conway y los dibujantes John Romita Sr. y Ross Andru, su primera aparición fue en The Amazing Spider-Man n.º 129 (febrero de 1974) como antagonista y rival de Spider-Man. Aunque a veces es considerado un héroe, el Punisher es un justiciero salvaje y despiadado que considera matar, secuestrar, extorsionar, amenazar y torturar como tácticas aceptables de lucha contra el crimen.

8) Capitán América:

Captain America es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Creado por los dibujantes Joe Simon y Jack Kirby, el personaje apareció por primera vez en Captain America Cómics # 1 (portada con fecha de marzo de 1941) de Timely Comics, un antecesor de Marvel Comics. Captain America fue diseñado como un super soldado patriótico que a menudo luchaba contra los poderes del Eje de la Segunda Guerra Mundial y fue el personaje más popular de Timely Comics durante el período de guerra.

9) Venom:

Venom es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics, comúnmente en asociación con Spider-Man. El personaje es un extranjero sensible simbionte con una forma amorfa, semi-líquido, que requiere una gran cantidad, generalmente humana, para unir por su supervivencia. Después de unirse a un anfitrión humano, el simbionte otorga sus poderes mejorados al anfitrión. El Simbionte se introdujo originalmente como un traje alienígena viviente en The Amazing Spider-Man # 252 (mayo de 1984), con una primera aparición completa como Venom en The Amazing Spider-Man # 300 (mayo de 1988).

10) Ms. Marvel - Kamala Khan:

Kamala Khan es una superheroína de ficción que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. Creada por los editores Sana Amanat y Stephen Wacker, la escritora G. Willow Wilson y la artista Adrian Alphona. Khan es el primer personaje musulmán de Marvel que encabeza su propio cómic. Khan hizo su primera aparición en Captain Marvel # 14 (agosto de 2013) antes de hacerse cargo de la serie de cómics Ms. Marvel en febrero de 2014. Con especialidades de Polimorfismo, factor de curación.

EL DATO:

Stan Lee creó más de 350 personalidades con distintas características físicas y mentales.