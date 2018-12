‘Glass’ alista su estreno y es probable que no tenga una secuela [VIDEO]

La película ‘Glass’ llegará a las salas de cine el próximo 18 de enero de 2019, la que será unirá las historias de ‘El Protegido’, protagonizado por Bruce Willis, y ‘Fragmentado’, la cual tuvo como actor principal a James McAvoy. A pesar de la alta expectativa de esta nueva cinta, el encargado de producirla comunicó una mala noticia a todos los fanáticos.

M. Night Shyamalan, quien se encuentra a cargo de este film, tuvo una entrevista para el portal Digital Spy, en el que da a conocer las razones por las que ahora no tiene planeado una secuela de ‘Glass’. “No quiero revivir el pasado y no quiero ser un oportunista, esa no es la relación que quiero tener con la audiencia, no es a lo que aspiro”, explicó.

Luego, añadió lo que busca en los espectadores con el estreno de ‘Glass’. “Mi aspiración es que ellos vayan a disfrutar de un 'thriller' original cada vez que vayan al cine. Eso es lo que siento, por eso no voy a decir que no [a otra secuela] ahora mismo”, finalizó M. Night Shyamalan. Sin duda, su trabajo es muy esperado, más por las estrellas con las que contará.

Es claro que con esas palabras, M. Night Shyamalan no tiene en sus planes más cercanos la realización de ‘Glass 2’, pues quiere enfocarse en otros trabajos. Veremos si la historia de Elijah Price (Samuel L. Jackson), David Dunn (Bruce Willis) y Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) tiene un final o dejará abierta la historia. Acá te dejamos el último tráiler.