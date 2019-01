Supuesto calendario de películas 'DC Universe Comics' se filtra posterior a Aquaman [FOTOS Y VIDEO]

Actualmente está corriendo el rumor de que Warner Bros está trabajando durísimo para coberturar los próximos 5 años basándonos en películas destacadas. El DCEU no se irá pronto como muchos esperaban, y todavía hay muchas cosas que esperar, con tramas espectaculares e historias que dejan mucho a la imaginación.

La información que lanza 'Den of Geek' señala lo siguiente: "Tenemos todas las fechas de lanzamiento para cada uno de ellos aquí mismo, así como detalles oficiales, los rumores más interesantes y sugerencias para lecturas adicionales cuando sea apropiado.Shazam, Joker, Birds of Prey y Wonder Woman 1984 llegarán a la fecha programada desde ahora hasta finales de 2020, ¡y seguirán otras!".

Esto se debe a que la aparente muerte del Universo DC Cómics parecía padecer de momentos complicados, por algunos fracasos y también personajes que no pegaron como se imaginaban los altos directivos. Las supuestas fuentes relacionadas con el estudio principal, habrían filtrado el calendario de estrenos de películas de los superhéroes que están parametrizadas para el 2019.

AQUÍ TE DEJAMOS EL SUPUESTO CALENDARIO - DC CÓMICS UNIVERSE:

Shazam - 5 de Abril del 2019:

Joker - 4 de Octubre del 2019:

Birds of Prey - 7 de Febrero del 2020:

Wonder Woman 1984 - 5 de Junio del 2020:

The New Gods - 25 de Diciembre del 2020:

The Batman - 12 de Marzo del 2021:

Suicide Squad 2 - 4 de Junio del 2021:

Aquaman 2 - 17 de Diciembre del 2021:

Gotham City Sirens - 11 de Febrero del 2022:

The Flash - 3 de Junio del 2022:

Batgirl - 3 de Octubre del 2022:

Plastic Man - 3 Febrero del 2023:

Green Lantern Corps - 2 Junio del 2023:

Justice League Dark - 6 Octubre del 2023:

EL DATO:

DC Universe nació bajo el nombre de National Allied Publications y comenzó su carrera de publicaciones en 1934.