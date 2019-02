Aquaman tendría un spin-off basado en las criaturas The Trench [VIDEO]

La magnitud que alcanzó Aquaman en su semana de estreno se dio a notar cada cuando los fanáticos de DC Cómics que iban a los cines para ver la cinta, la cual fue coproducida por Warner Bros. Por ello, fue evidente la expansión de la saga del Rey de Atlantis.

Según la información de The Hollywood Reporter, Warner estaría desarrollando un spin-off de Aquaman basado en The Trench, un filme que caería en el género de terror debido a la experiencia del director James Wan.

¿Qué es The Trench? Las criaturas de The Trench son nuevas en los cómics de DC, fueron presentadas en 2011 durante la etapa de Geoff Johns en el cómic de Aquaman. En la entrega, estas criaturas aparecen cuando Arthur y Mera llegan a La fosa de las Marianas en búsqueda del tridente del Rey Atlan.

Para darle sentido a la existencia de ellos, el libro de arte oficial de la película aclara: "los habitantes de The Trench eran como cualquier otro atlante antes de la Gran Caída. Después de que Atlantis y sus diversas personas emigraron a diferentes lugares, The Trench mutó y se adaptó a su entorno en el punto más profundo y oscuro del océano: La fosa de las Marianas...Durante miles de años, se convirtieron en monstruos primitivos de garras afiladas con branquias expuestas y una aversión a la luz”.

Para este spin-off, el portal web THR asegura que Jason Momoa (Aquaman) no aparecerá ni ningún otro integrante de la película. Ante la especulación de la posible realización el posible director, James Wan se manifestó en redes sociales.

The alleged "The Trench" #AQUAMAN spin-off is essentially applying the CONJURING Universe model to DC Films brand.

"So, you liked this killer doll in that one scene or that scary nun in that other scene? Enjoy a whole movie about that killer doll and another with that evil nun!"