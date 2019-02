Tye Dillinger confirma en Instagram que quiere salir de la WWE

Tye Dillinger, superestrella de la marca SmackDown, posteó un mensaje en sus redes sociales solicitando que la WWE le rescinda su contrato. "Antes de que se dispersen los rumores, permítanme poner las cosas en orden con anticipación. Esta noche he solicitado mi liberación a WWE", recita Dillinger en su cuenta de Instagram.

"En los últimos 5 años y medio, en WWE he visto y hecho algunas cosas maravillosas. Cosas de las que me siento orgulloso y que jamás olvidaré. Me he encontrado y he trabajado con, sin duda, algunos de los mejores talentos de esta tierra y de alrededor del mundo. El placer ha sido todo mío", escribió Dillinger.

Además en la siguiente imagen de su "post" dice: "En este momento, siento que esta decisión, por más complicado que sea, es lo que es mejor para mí y para WWE. Deseo seguir creciendo como artista y ofrecer a aquellos que pagan dinero un show en el que esté actuando. A la gente del vestuario masculino y femenino, a los entrenadores y productores, al equipo de producción y sonido, a los fans de WWE ... Les deseo todo lo mejor y les agradezco desde el fondo de mi corazón".

Justo en el mismo día de su cumpleaños número 38 dio a conocer la noticia. Tye Dillinger firmó con WWE en la temporada 2006. Fue liberado de su contrato en enero de 2009. Volvió con la empresa de los Vince Mcmahon 2013 y trabajó en NXT hasta 2017, para meses después ascender a lista principal del "roster" en abril de aquel año.

La última aparición televisiva de Dillinger fue contra Shinsuke Nakamura celebrado en septiembre del año pasado. Luego se lesionó la mano en octubre y tuvo que pasar por el quirófano. Volviendo a la acción en un a incios de febrero, sin embargo no ha sido usado en televisión hasta el momento.